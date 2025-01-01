Lenßen & Partner
Folge 34: Die Sex-Intrige
22 Min.Ab 12
Michael Braunhard ist fassungslos: Seine Kollegin Bianca Kaschel hat ihn wegen Vergewaltigung angezeigt. Der allein erziehende Vater gibt zu, mit ihr Sex gehabt zu haben, doch gegen eine Vergewaltigung wehrt er sich heftig. Sandra Nitka schleust sich als Fotografin in die Firma ein. Dort lernt sie Karsten Marinus kennen, der von Braunhards Entlassung profitieren würde. Durch den Agenturchef Björn Kolz erfährt die Ermittlerin von der bevorstehenden Pleite der Firma ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick