Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Brandanschlag im Frauenhaus

SAT.1Staffel 3Folge 41
Brandanschlag im Frauenhaus

Brandanschlag im FrauenhausJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 41: Brandanschlag im Frauenhaus

22 Min.Ab 12

Auf das Frauenhaus - geführt von der Sozialarbeiterin Anna Liebschütz - wurde ein Brandanschlag verübt. Der Verdacht fällt zunächst auf den Bauunternehmer Lutz Schulte, weil er auf dem Grundstück ein Einkaufszentrum errichten will. Bei einem weiteren Anschlag gelingt es dem Täter, unerkannt zu fliehen. Ist der alkoholkranke Rüdiger Hohnholt, der seine Frau Saskia mit allen Mitteln von einer Trennung abhalten will, der Attentäter?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen