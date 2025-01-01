Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verlorene Unschuld

SAT.1Staffel 3Folge 77
Verlorene Unschuld

Folge 77: Verlorene Unschuld

22 Min.Ab 12

Karola Kowalski ist in großer Sorge, weil ihre minderjährige Tochter Judith schwanger ist. Doch wer ist der Vater? Ist das junge Mädchen von ihrem brutalen Ex-Freund Arne Hain vergewaltigt worden? Die Ermittler sind in Alarmbereitschaft, als Arne Hein von Tobias Pfaff ein Wurfmesser erwirbt. Plant er einen Rachezug gegen Judith? Doch dann übernimmt überraschend der Farbige Philipp Blin die Verantwortung für die Vaterschaft. Judiths Stiefvater reagiert darauf äußert aggressiv ...

