Lenßen & Partner
Folge 81: Tödliches Geiseldrama
23 Min.Ab 12
Petra Blochner hat Angst vor ihrem Ex-Mann Alexander Höldrich. Der psychisch kranke Mann akzeptiert die Scheidung nicht und will seine Frau um jeden Preis zurück. Die Mandantin fürchtet um ihr Leben und beantragt Personenschutz. Ingo Lenßen erfährt am eigenen Leib die Brutalität des Mannes und setzt Nitka und Storm auf den Fall an. Als Petra Blochner mit ihrer Freundin Anne Spira ins Kino gehen will, lauert Alexander Höldrich den beiden Frauen auf: Die Situation eskaliert ...
