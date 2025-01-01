Lenßen & Partner
Folge 86: Der Tod fährt Limousine
22 Min.Ab 12
Als im Kofferraum einer Hochzeitslimousine eine Leiche gefunden wird, bittet der Besitzer des Limousinenverleihs, Florian Heller, Ingo Lenßen um diskrete Hilfe. Ins Visier der Ermittler gerät der Fahrer des Wagens, schließlich führt die Spur zu dem Ehepaar Hanna und Gerrit Unsöld, das das Auto gemietet hatte - auf ihrer Hochzeit wurde offensichtlich der Mord begangen. Als die Ermittler der Braut das Foto des Ermordeten zeigen, bricht die Schwangere zusammen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick