Lenßen & Partner
Folge 93: Qualen eines Sexmodels
20 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12
Jenny Seifert, Model für Übergrößen, bekommt anonyme Morddrohungen und bittet Lenßen & Partner um Personenschutz. Sandra Nitka und Christian Storm erkennen schnell, dass die Mandantin nicht die ganze Wahrheit gesagt hat - tatsächlich arbeitet sie in der Pornobranche. Ihr tyrannischer Fotograf und Manager Rainer Manz behindert die Ermittlungen. Sein Assistent Frank Raubel hasst die stark übergewichtige Mandantin und möchte Clarissa Elbing zum Karriereerfolg verhelfen ...
