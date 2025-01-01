Lenßen & Partner
Folge 96: Zahnarzt des Grauens
22 Min.Ab 12
Rebecca Heymann bangt um ihre glückliche Familie: Die verzweifelte Ehefrau und Mutter ist überzeugt, dass ihr Mann sie betrügt. Katja Hansen schleust sich als Sprechstundenhilfe bei Dr. Martin Heymann, einem Zahnarzt, ein. Was sie und Tekin Kurtulus in den folgenden Tagen aufdecken, bringt die Mandantin an den Rand der Verzweiflung: Führt ihr Ehemann ein Doppelleben im Rotlicht-Milieu?
