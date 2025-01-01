Lenßen & Partner
Folge 101: Der mysteriöse Freier
22 Min.Ab 12
Die Bankkauffrau Sara Martens (25) macht sich große Sorgen um ihre jüngere Schwester Lucy (20): Sie ist verschwunden und scheint gefangen zu sein - Sara hat einen beunruhigenden Anruf erhalten. Die Ermittler finden heraus, dass die Vermisste als Prostituierte für einen extrem gewalttätigen Zuhälter namens Ralle Latosinski arbeitet ...
