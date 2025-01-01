Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 101
22 Min.Ab 12

Die Bankkauffrau Sara Martens (25) macht sich große Sorgen um ihre jüngere Schwester Lucy (20): Sie ist verschwunden und scheint gefangen zu sein - Sara hat einen beunruhigenden Anruf erhalten. Die Ermittler finden heraus, dass die Vermisste als Prostituierte für einen extrem gewalttätigen Zuhälter namens Ralle Latosinski arbeitet ...

SAT.1
