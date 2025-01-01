Lenßen & Partner
Folge 112: Der Spanner in der Sexkabine
22 Min.Ab 12
Paul Ruhland wurde heimlich in einem Sexshop gefilmt und wird mit dem intimen Beweismaterial erpresst. Seine Ehefrau Jasmin Ruhland darf nichts von dem peinlichen Vorfall erfahren. Ingo Lenßen vermutet, dass der Sexshopbesitzer Ronny Kohlbek seine Kunden heimlich filmt und sich mit den erpressten Geldforderungen einen lukrativen Nebenverdienst sichert ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick