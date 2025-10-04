Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das Geheimnis auf dem Friedhof

SAT.1Staffel 4Folge 113vom 04.10.2025
Das Geheimnis auf dem Friedhof

Das Geheimnis auf dem FriedhofJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 113: Das Geheimnis auf dem Friedhof

22 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12

Das Urnengrab von Mia Hofmeisters kürzlich verstorbenem Vater wurde geschändet - von den sterblichen Überresten fehlt jede Spur. Die Ermittler tappen im Dunkeln, eine Reihe falscher Alibis erschwert ihre Arbeit. Erst der Hinweis eines Informanten und die Aussage des Friedhofsleiters Johannes Trier führen Lenßen & Partner auf die Spur einer Gruppe Jugendlicher ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen