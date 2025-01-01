Lenßen & Partner
Folge 138: Heißblütiger Racheakt
22 Min.Ab 12
Die Putzfrau Carla Ferrera bricht in der Kanzlei tränenüberströmt zusammen - sie verlor vor einigen Tagen ihre Anstellung. Der 23-jährigen Mutter wird von Esther Göllner vorgeworfen, etwas "Schlimmes" getan zu haben. Ingo Lenßen will ihr helfen und vermittelt sie an seinen Bekannten Gernot Schwarzner. Doch die neue Anstellung bringt der jungen Mutter den Tod: In der Nacht wird sie von einem Unbekannten ermordet. Die erste Spur führt zu ihrer alten Arbeitsstelle ...
