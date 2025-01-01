Lenßen & Partner
Folge 140: Blutbad im Fitnessstudio
22 Min.Ab 12
Ein unbekannter Mann bewirft das Haus von Sabine Dillmann mit Eiern und schreit Obszönitäten - die Ermittler stellen den betrunkenen Obdachlosen Arno Holthaus. Er behauptet, der ehemalige Besitzer des Fitnessstudios zu sein, das der Ehemann von Sabine Dillmann vor einem Jahr übernommen hat. Markus Dillmann habe ihn beim Verkauf um 500.000 Euro betrogen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick