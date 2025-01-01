Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die entführte Leihmutter

SAT.1Staffel 4Folge 142
Die entführte Leihmutter

Die entführte LeihmutterJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 142: Die entführte Leihmutter

22 Min.Ab 12

Die hochschwangere Studentin Marie Busch ist verschwunden - ihre Mitbewohnerin Anke Prieb vermutet, dass sie entführt wurde. Nach einem erfolglosen Gespräch mit Otto Merks, dem Chef der Schwangeren, müssen sich Katja Hansen und Mark Blomberg im privaten Umfeld des Mädchens nach dem Täter umsehen. Dabei stoßen sie auf ein Geheimnis von Marie Busch: Sie hat sich gegen Geld als Leihmutter für das kinderlose Ehepaar Gruber hergegeben.

