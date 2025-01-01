Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Staffel 4Folge 163
Folge 163: Das Geheimnis des Vergewaltigers

22 Min.Ab 12

Sonja Hauk hat per Post ein Foto von ihrem Mann Ludger und einem unbekannten Mädchen mit dem Hinweis: "Achte auf Deinen Mann, er ist ein Vergewaltiger!" erhalten. Katja Hansen und Mark Blomberg heften sich an die Fersen des Mannes und beobachten ihn in inniger Zweisamkeit mit dem Mädchen - haben sie eine Affäre?

