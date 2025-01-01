Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ein kurzsichtiger Mord

SAT.1Staffel 4Folge 166
Ein kurzsichtiger Mord

Ein kurzsichtiger MordJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 166: Ein kurzsichtiger Mord

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen macht eine grausame Entdeckung: Hannelore Forst, die Frau seines langjährigen Freundes Bernd, wurde in ihrem Schlafzimmer erstochen. Schnell gerät der entlassene Häftling Norbert Kirchner unter Verdacht, weil Bernd ihn in seiner Funktion als Staatsanwalt vor zehn Jahren hinter Gitter gebracht hat. Die Ermittler erfahren, dass Kirchner in einem alten Abbruchhaus untergetaucht ist - in seinen Habseligkeiten finden sie das Tatwerkzeug.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen