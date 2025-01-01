Lenßen & Partner
Folge 175: Sexsklavin wider Willen
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen erhält per Brief und Videobotschaft den Auftrag, nach der vermissten Sarah Willing zu suchen - die Auszubildende in einem Kosmetiksalon ist seit drei Tagen verschwunden. Katja Hansen und Mark Blomberg finden heraus, dass Sarah fristlos entlassen wurde, nachdem das Gesicht der Kundin Irina Maier aufgrund einer mit Säure versetzten Peelingmaske grauenvoll entstellt wurde. Hat sich die Frau gerächt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick