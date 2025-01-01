Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Sexsklavin wider Willen

SAT.1Staffel 4Folge 175
Sexsklavin wider Willen

Sexsklavin wider WillenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 175: Sexsklavin wider Willen

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen erhält per Brief und Videobotschaft den Auftrag, nach der vermissten Sarah Willing zu suchen - die Auszubildende in einem Kosmetiksalon ist seit drei Tagen verschwunden. Katja Hansen und Mark Blomberg finden heraus, dass Sarah fristlos entlassen wurde, nachdem das Gesicht der Kundin Irina Maier aufgrund einer mit Säure versetzten Peelingmaske grauenvoll entstellt wurde. Hat sich die Frau gerächt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen