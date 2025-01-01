Lenßen & Partner
Folge 180: Detektiv ohne Gedächtnis
22 Min.Ab 12
Lenßen & Partner finden einen blutüberströmten Mann namens Philipp Sollmann - angeblich hat er sein Gedächtnis verloren. Die Detektives machen sich auf die Suche nach seiner Identität. Schnell wird klar, dass er von einem Maskierten verfolgt wird und ermordet werden soll. Die Ermittlungen führen zu dem Bordellbesitzer und Menschenhändler Alfredo Monsa - offensichtlich hatte Sollmann regelmäßigen Kontakt zu Natascha, einer seiner Prostituierten ...
