Lenßen & Partner

Schöner Sterben

SAT.1Staffel 4Folge 184
Schöner Sterben

Lenßen & Partner

Folge 184: Schöner Sterben

21 Min.Ab 12

Die Verlobte von Mathias Just wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Alles deutet darauf hin, dass der Täter im Freundeskreis der Ermordeten zu finden ist. Die erste Spur führt zu Aurelia Voss: Sie hat früher zusammen mit der Toten als Krankenschwester gearbeitet und ist inzwischen Besitzerin eines Dessous-Geschäftes. Die Detektive vermuten, dass sie ihre ehemalige Arbeitskollegin vergiftet hat ...

