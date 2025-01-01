Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Kampf um den Sohn

SAT.1Staffel 4Folge 30
21 Min.Ab 12

Die querschnittsgelähmte Christiane Feldmann ist in Panik, weil ihr Sohn Benny in letzter Zeit mit schlimmen Verletzungen nach Hause kommt. Sie vermutet, dass er von seinen Mitschülern verprügelt wird. Die Ermittlungen ergeben aber, dass sich Benny in der Boxerszene aufhält. Der Grund: Er braucht dringend Geld. Als die Ermittler ein Foto seines verschollenen Vaters finden, wird klar, dass der Junge seine kranke Mutter verlassen will, um zu seinem Vater nach Amerika zu gehen ...

