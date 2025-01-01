Lenßen & Partner
Folge 34: Überfall beim Pornodreh
22 Min.Ab 12
Die Pornoproduzentin Babette Scharell wendet sich an Lenßen & Partner, weil ihr größter Star, Julika Salgado, überfallen wurde - sie bittet um Personenschutz für die Erotikdarstellerin. Die Ermittler schleusen sich als Teammitglieder unter die Filmleute. Während der Dreharbeiten zu einem Pornofilm sprechen sie mit dem Freund von Julika: Paul Marschall, ebenfalls Erotikdarsteller, kann sich den Vorfall auch nicht erklären. Dann wird ihr Manager, Boris Grünwald, zusammengeschlagen.
