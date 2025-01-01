Lenßen & Partner
Folge 43: Schockierende Enthüllung
20 Min.Ab 12
Thomas Schaden ist verzweifelt: Seine Freundin Anja Kunze hat als Journalistin einige Zeit unter Obdachlosen gelebt - seit zwei Tagen ist der Kontakt zu ihr völlig abgebrochen. Thomas ist sicher, dass die Obdachlosen seiner Freundin etwas angetan haben. Katja Hansen schleust sich in die Gruppe ein und gerät ins Visier einer Jugendbande. Lenßen & Partner kommen einem menschenverachtenden Komplott auf die Spur, in das auch eine der Obdachlosen verwickelt ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick