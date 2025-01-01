Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schockierende Enthüllung

SAT.1Staffel 4Folge 43
20 Min.Ab 12

Thomas Schaden ist verzweifelt: Seine Freundin Anja Kunze hat als Journalistin einige Zeit unter Obdachlosen gelebt - seit zwei Tagen ist der Kontakt zu ihr völlig abgebrochen. Thomas ist sicher, dass die Obdachlosen seiner Freundin etwas angetan haben. Katja Hansen schleust sich in die Gruppe ein und gerät ins Visier einer Jugendbande. Lenßen & Partner kommen einem menschenverachtenden Komplott auf die Spur, in das auch eine der Obdachlosen verwickelt ist.

SAT.1
