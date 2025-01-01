Lenßen & Partner
Folge 48: Geraubtes Mutterglück
22 Min.Ab 12
Max Schadewald macht sich große Sorgen um seine 18-jährige Tochter Michelle: Seit über sechs Monaten ist das schwangere Mädchen verschwunden. Schadewald fürchtet, dass sie von ihrem kroatischen Freund in dessen Heimat verschleppt wurde. Die Ermittler finden den Straßenmusiker, doch der ist selbst verzweifelt auf der Suche nach seiner Freundin. Die Spur führt zu einem Frauenhaus, in dem Michelle scheinbar Zuflucht gesucht hat ...
