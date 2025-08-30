Lenßen & Partner
Folge 65: Flucht vor dem Mörder
22 Min.Folge vom 30.08.2025Ab 12
Elisa ist seit 15 Jahren auf der Suche nach ihrem Vater. Kurz nach dem Mauerfall hat Walter Niehl seine Familie in den Westen geschickt und ist seitdem verschwunden. Jetzt glaubt Elisa, ihren Vater in einem Friseursalon gesehen zu haben. Sandra Nitka und Christian Storm folgen der Spur und stellen fest, dass die Friseurinnen Marlies Huber und Ellen Mutzke ein Geheimnis verbergen ...
