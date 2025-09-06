Liebesdienst im SchwesternkittelJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 68: Liebesdienst im Schwesternkittel
22 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12
Jemand scheint zu versuchen, Beate Müller um ihren Arbeitsplatz zu bringen. Die Oberschwester fand kurz vor einer Kontrolle in ihrem Spind die gestohlene Uhr ihres Vorgesetzten Dr. Bodo Innighausen. Es ist nicht das erste Mal, dass im Krankenhaus Wertsachen gestohlen wurden. Beate Müller vermutet ihre Kollegin Rosi Barthold hinter den Diebstählen und glaubt an eine Intrige ...
