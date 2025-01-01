Lenßen & Partner
Folge 78: Dem Verräter auf den Fersen
22 Min.Ab 6
Constanze Christ ist in Sorge: Ihr Mann Tom und ihre Tochter Leonie sind verschwunden! Zunächst deutet alles darauf hin, dass der Vermisste eine Affäre mit Anne Thorwald, einer Kundin aus seiner Wäscherei, hat. Lenßen & Partner vermuten, dass er seine Tochter entführt hat, um mit ihr und seiner Geliebten ein neues Leben anzufangen. Doch dann gerät der Angestellte Heiko Merten in Verdacht ...
