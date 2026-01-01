Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Fantasien eines Geisteskranken

SAT.1Staffel 4Folge 83
Folge 83: Fantasien eines Geisteskranken

22 Min.Ab 12

Ulli Mohr glaubt, dass seine Verlobte Uschi Hausweiler ihn betrügt. Er beauftragt Ingo Lenßen herauszufinden, wer der Liebhaber ist. Die Ermittlungen führen Sandra Nitka und Christian Storm zu einem Spanner - aber Hilmar Barske scheint zunächst harmlos. Ins Visier gerät eine dubiose Sexhotline, dort arbeitet die Lebensgefährtin des Mandanten ...

