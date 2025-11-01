Lenßen & Partner
Folge 89: Zeugin in Todesgefahr
22 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Vor den Augen von Sandra Nitka und Christian Storm wird Emma Spyra entführt. Einen Hinweis enthält ihre Geldbörse: ein Foto von der Entführten mit einer unbekannten Frau vor einem Nachtclub. In der Bar stoßen die Ermittler auf Schweigen: Die Barfrau Conny Dahl ist offensichtlich von ihrem Chef, Clubbesitzer Siegfried Rabe, eingeschüchtert worden ...
