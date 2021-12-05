Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 105vom 05.12.2021
22 Min.Folge vom 05.12.2021Ab 12

Bei einem Picknick am See finden Lenßen & Partner eine mysteriöse Flaschenpost: ein Hilferuf - mit Lippenstift auf den Werbezettel eines Bordells gekritzelt. Jeglicher Hinweis auf den Absender fehlt. Der Chef des beworbenen Etablissements, Gregor Volz (43), tut die Nachricht als einen Kinderscherz ab ...

SAT.1
