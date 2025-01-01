Lenßen & Partner
Folge 107: Ausgesetzt auf der Autobahn
22 Min.Ab 12
Linda Kretschmar (30) wurde von ihrem Mann Patrick Kretschmar (42) an einer Autobahnraststätte zurückgelassen. Ein Zeitungsartikel beweist: Er führt ein Doppelleben und wird polizeilich wegen Frauenhandels gesucht! Eines seiner Opfer ist in einem Frauenhaus untergetaucht. Sandra Nitka schleust sich dort ein und kann nur knapp einen Mord verhindern ...
