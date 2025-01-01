Lenßen & Partner
Folge 122: Tödliche Eifersucht
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßens Mandant saß sechs Jahre im Gefängnis. Angeblich hat er seine Stieftochter sexuell missbraucht. Kurz nach seiner Freilassung wird das Mädchen tot im Backofen der Familienbäckerei aufgefunden! Hat der Mandant etwas mit dem Mord zu tun? Der Freund der Toten schwört blutige Rache. Können Lenßen und Partner einen weiteren Mord verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick