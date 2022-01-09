Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der misshandelte Ballettjunge

SAT.1Staffel 5Folge 130vom 09.01.2022
Der misshandelte Ballettjunge

Folge 130: Der misshandelte Ballettjunge

20 Min.Folge vom 09.01.2022Ab 12

In der Lagerhalle einer Reifenhandlung versteckt, finden die Ermittler einen jungen, misshandelten Balletttänzer. Seine Mutter erteilt Ingo Lenßen den Auftrag, die Täter zu finden. Die Spurt führt zu dessen Schulkameraden. Die Jugendlichen sind Mitglieder eines Boxvereins. Bei einem der Verdächtigen finden Sandra Nitka und Christian Storm ein belastendes Handy-Video ...

