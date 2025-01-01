Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Nachricht von einem Toten

SAT.1Staffel 5Folge 139
Nachricht von einem Toten

Nachricht von einem TotenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 139: Nachricht von einem Toten

22 Min.Ab 12

Ein Ehepaar erhält mysteriöse Post von einem toten Jugendfreund. Doch die Ermittlungen ergeben, dass er seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Als die Ermittler den vermeintlich Toten stellen wollen, gelingt ihm die Flucht. Kurz darauf bricht er in das Haus der Mandanten ein und entwendet deren Waffe. Lenßen & Partner müssen den Wahnsinnigen stoppen, bevor er einen Mord begeht.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen