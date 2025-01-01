Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Das gefährliche Doppelleben

SAT.1Staffel 5Folge 140
Das gefährliche Doppelleben

Lenßen & Partner

Folge 140: Das gefährliche Doppelleben

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird von einem Unbekannten erpresst. Die Detektive finden heraus, dass die Verlobte des Mandanten ein Doppelleben führt. Das Motiv des Erpressers scheint geklärt, doch Lenßen & Partner können den Unbekannten nicht ausfindig machen. Dann wird die Verlobte brutal ermordet und die Detektive decken eine Familientragödie auf.

