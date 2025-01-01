Anschlag auf die Münchener FreiheitJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 21: Anschlag auf die Münchener Freiheit
22 Min.Ab 12
Der Schlagzeuger der Popgruppe "Münchener Freiheit" - Rennie Hatzke - erhält anonyme Morddrohungen. Ein treuer Fan, Marion Große, gerät ins Visier der Ermittler. Die Frau lauert der Band auf und wirft sich dem Schlagzeuger halbnackt an den Hals. Will sich die psychisch labile Frau für die zurückgewiesene Liebe rächen? Der Fall spitzt sich zu, als ein Attentat auf den Mandanten verübt wird ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick