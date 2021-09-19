Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die skrupellose Sexpraktikantin

SAT.1Staffel 5Folge 27vom 19.09.2021
Die skrupellose Sexpraktikantin

Lenßen & Partner

Folge 27: Die skrupellose Sexpraktikantin

22 Min.Folge vom 19.09.2021Ab 12

Maria Sost ist verzweifelt, ihr Mann Daniel Sost wird mitten in der Nacht verhaftet. Der Inhaber einer Casting-Agentur soll die Darstellerin Theresa Saller sexuell genötigt haben. Es existiert sogar ein Mitschnitt von der Tat, allerdings ist darauf nicht zu erkennen, ob es sich bei dem Akteur tatsächlich um den Mann der Mandantin handelt ...

