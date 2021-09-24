Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Schüsse aus dem Hinterhalt

SAT.1Staffel 5Folge 30vom 24.09.2021
Schüsse aus dem Hinterhalt

Lenßen & Partner

Folge 30: Schüsse aus dem Hinterhalt

22 Min.Folge vom 24.09.2021Ab 12

Den Ermittlern läuft im Wald eine junge Frau vor das Auto. Panisch erklärt sie, dass sie verfolgt wird. Plötzlich peitschen Schüsse durch die Luft - Sandra Nitka wird verletzt. Die Spur führt zu einem Schützenverein, in dem der Ex-Freund der Mandantin arbeitet. Dort können sie beobachten, wie er anscheinend einen neuen Anschlag plant ...

