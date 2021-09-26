Lenßen & Partner
Folge 36: Gefangen im Kühlhaus
22 Min.Folge vom 26.09.2021Ab 12
Annette Bösner, die Freundin von Roman Schopf, wurde umgebracht. Doch der Mandant ist davon überzeugt, dass der Anschlag ihm galt. Die Spur führt zu einem ehemaligen Arbeitskollegen, der Rache geschworen hat. Er macht Roman Schopf für seinen Ruin verantwortlich. Kurz darauf verschwindet der Mandant und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...
