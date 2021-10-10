Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Not-Operation im Drogenrausch

SAT.1Staffel 5Folge 45vom 10.10.2021
Folge 45: Not-Operation im Drogenrausch

22 Min.Folge vom 10.10.2021Ab 12

Carla Jocham vermutet, dass ihr Freund Olaf eine Affäre mit seiner Mitbewohnerin Judith hat. Katja Hansen übernachtet, als Cousine der Mandantin getarnt, in der WG. Dort wird sie Zeugin eines äußerst intimen Gesprächs. Mitten in der Nacht werden Katja Hansen und Carla Jocham rausgeschmissen. Nach einem brutalen Übergriff an einer Tankstelle nimmt der Fall eine erschreckende Wendung ...

