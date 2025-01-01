Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 55
Folge 55: Der gekaufte Mörder

22 Min.Ab 12

Patrick Munzinger hat seine eigene Todesanzeige in der Zeitung gefunden. Vor exakt zehn Jahren wurde die gleiche Anzeige mit dem Namen seines Vaters veröffentlicht. Nur zwei Tage später wurde der Wagen von Herrmann Munzinger verlassen und voller Blutspuren an einem Waldrand entdeckt. Bis heute wurde weder der Täter gefasst, noch die Leiche gefunden ...

SAT.1
