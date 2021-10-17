Lenßen & Partner
Folge 57: Rosen vom toten Freund
22 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 12
Sandra Nitka und Christian Storm lesen auf der Straße eine verstörte Frau auf. An ihrem Auto hat sie einen Brief ihres verstorbenen Freundes gefunden. Die Nachrichten aus dem Jenseits nehmen kein Ende. Ständig findet die Mandantin Briefe und weiße Rosen in ihrer Wohnung. Lauter Hinweise darauf, dass ihr Freund noch am Leben ist ...
