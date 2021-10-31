Lenßen & Partner
Folge 64: Rivalen der Rennbahn
22 Min.Folge vom 31.10.2021Ab 12
Das Auto des Kartfahrers Hajo Gehr wird sabotiert und entrinnt nur knapp dem Tod. Geht sein Konkurrent Jens Ziegler über Leichen, um zu siegen? Die Ermittler finden heraus: Auch die Ehefrau des Mandanten, Sybille Gehr, war nicht ehrlich zu dem Sportler. Der Fall wird immer verworrener, als sich Hajos Sponsor Werner Rehm mit einem mysteriösen Fremden trifft ...
