Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Folgenschwere Sexorgie

SAT.1Staffel 5Folge 65
Folgenschwere Sexorgie

Folgenschwere SexorgieJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 65: Folgenschwere Sexorgie

22 Min.Ab 12

In einem Café werden Katja Hansen und Ingo Lenßen Zeugen eines missglückten Heiratsantrags. Der verschmähte Bräutigam Fabian Kramer wendet sich an Lenßen & Partner. Er will wissen, was hinter dem abweisenden Verhalten seiner Freundin Julia Selig steckt. Alles deutet darauf hin, dass Julia ein Verhältnis mit ihrem Arbeitskollegen Thomas Greifer hat ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen