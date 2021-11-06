Der gequälte ExhibitionistJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 69: Der gequälte Exhibitionist
22 Min.Folge vom 06.11.2021Ab 12
Karima Timmendorf glaubt, dass sich ihr Ehemann Hendrik Timmendorf nackt vor fremden Menschen zeigt - doch der Schein trügt. Christian Storm schlüpft in die Rolle des Exhibitionisten und wird in ein makabres Psychospiel verwickelt. Die Ermittler kommen einem beispiellosen Rachefeldzug auf die Spur.
