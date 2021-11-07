Die gekaufte RussenbrautJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 73: Die gekaufte Russenbraut
22 Min.Folge vom 07.11.2021Ab 12
Der Fernfahrer Bernhard Herzog glaubt, dass seine Frau Ekatharina ihn betrügt. Katja Hansen und Mark Blomberg sollen die junge Russin observieren, doch es kommt zu einem dramatischen Zwischenfall. Der Mandant wurde in seiner Wohnung niedergeschlagen und Ekatharina Herzog ist verschwunden. Die Spur führt ins Rotlichtmilieu ...
