Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Im Vollrausch totgeschlagen

SAT.1Staffel 5Folge 79vom 14.11.2021
Im Vollrausch totgeschlagen

Im Vollrausch totgeschlagenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 79: Im Vollrausch totgeschlagen

22 Min.Folge vom 14.11.2021Ab 12

Miriam Prenzel trauert um ihren Sohn Timo Prenzel. Der Junge wurde vor einem halben Jahr auf offener Strasse totgeschlagen. Der Mord wurde nie aufgeklärt, doch nun wird auch noch die Gedenkstätte des Toten geschändet. Steckt womöglich der unbekannte Mörder dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen