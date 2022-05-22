Die Fremde in meinem BettJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 116: Die Fremde in meinem Bett
22 Min.Folge vom 22.05.2022Ab 12
Ein Mandant hat den schrecklichen Verdacht, dass seine Freundin eine Auftragsmörderin ist. Die Ermittler beobachten die Verdächtige, die tatsächlich in kriminellen Kreisen verkehrt. Als sie einen neuen Auftrag erhält, bestätigt sich die Vermutung des Mandanten. Gelingt es Lenßen & Partner, die Killerin noch rechtzeitig zu stoppen und die grausame Bluttat zu verhindern?
