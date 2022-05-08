Sebastian Thieles letzter FallJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 121: Sebastian Thieles letzter Fall
23 Min.Folge vom 08.05.2022Ab 12
Sebastian Thiele hat im Lotto gewonnen und will seinen Dienst quittieren. Abschließend übernimmt er für Lenßen & Partner noch einen letzten Fall. Die Ermittler werden dabei auf eine brutale Erpresserbande angesetzt. Bei der verdeckten Ermittlung fliegt Katja Hansens Tarnung auf und sie wird als Geisel genommen. Kann Sebastian Thiele seine Kollegin retten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick