Lenßen & Partner
Folge 128: König der Diebe
21 Min.Ab 12
Ein Mandant befürchtet, dass seine neue Freundin Wertgegenstände aus seiner Villa gestohlen hat. Die Ermittler stellen tatsächlich Diebesgut bei der jungen Frau sicher. Sie bestreitet jedoch vehement, etwas mit den Diebstählen zu tun zu haben. Die Umstände bestätigen ihre Aussage, denn es verschwinden weiterhin Dinge aus dem Haus des Mandanten ...
