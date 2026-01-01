Lenßen & Partner
Folge 142: Blutige Familienintrige
22 Min.Ab 12
Ein Mandant vermutet, dass seine Freundin ihn betrügt. Die Ermittler beobachten, wie diese sich tatsächlich zu heimlichen Sexspielen mit einem Unbekannten trifft und informieren den Mandanten. Kurz darauf wird seine Freundin ermordet. Bei dem Versuch, die Unschuld des Mandanten zu beweisen, decken Lenßen und Partner eine schreckliche Familienintrige auf.
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