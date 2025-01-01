Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Staffel 6Folge 146
Folge 146: Tödliche Heimkehr

22 Min.Ab 12

Eine Urlaubsbekanntschaft von Ingo Lenßen fällt einem Raubmord zum Opfer. Doch der Anwalt ist der Überzeugung, dass die junge Frau nicht im Affekt ermordet wurde. Bei den Ermittlungen stößt das Team auf die Machenschaften eines skrupellosen Drogenschmugglers. Dieser entführt Julia Brahms und droht sie umzubringen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...

